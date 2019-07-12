土地過熱致信託緊急拉閘　中國地產融資再度收緊

儘管部分信託機構仍然態度曖昧，但據介面新聞記者瞭解，現階段全面大幅壓縮房地產信託規模已是板上釘釘。

內地《介面新聞》報道，上半年中國土地市場過熱、地王頻出，背後的房地產前端融資信託規模過度膨脹，今年新春後，部分城市地價甚至超過了峰位值20%。今年房企搶地的高峰期是3、4月份，由於土地市場競爭太激烈，有開發商稱這是「血淋淋的投資戰」。

一位投資集團高層稱：「幾乎每一家信託機構都受到了中國銀保監會的視窗指導，預計房地產信託規模將急速下降。」

「現在信託資金確實基本停了，房地產前端融資關了。」某知名A股上市房企投資負責人透露。

鼎信長城集團董事長章華，在易居克而瑞第26屆地產金融形勢會上表示，2019年以來，信託放鬆監管，規模大幅增加，共發行信託規模10,146億元人民幣，平均利率由7.5厘上升至8.24厘。這背後，有信託資金以各種形式違規投向房地產，引起了監管部門的重視。

地產公司併購專案全部暫停

7月6日，中國銀保監會對外表示，已約談近期房地產信託業務增速過快、增量過大的信託公司，要求他們控制增速，提高風險管控水準。一則流傳的信託視窗指導意見顯示，房地產信託規模不得超過2019年6月30日規模，未備案專案一律暫停，已備案項目不受影響。符合「432」通道業務歸屬房地產專案，全部暫停。地產公司併購類專案，全部暫停。

業內人士稱，現階段視窗指導確實是這種情況，這將造成第三季開始房地產公司新增拿地投入顯著下降。5月至6月，集合信託發行增速已由前4個月的平均17%降至7%。