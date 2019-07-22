朝日斥113億美元購百威澳洲業務　投資者唔Like股價跌近9%

朝日集團 ( Asahi Group Holdings Ltd. )於上周五宣布，以113億美元收購百威英博 ( Anheuser-Busch InBev SA ) 的澳洲業務。完成交易後，成為全球第三大啤酒公司。不過市場人士反應並不理想，今日股價大跌近9%，成為自去年2月以來，最大單日跌幅。

朝日於上星期五宣布成功收購百威英博旗下的卡爾頓聯合啤酒廠 ( Carlton & United Breweries ) , 此交易令朝日打入澳洲市場，進一步擴展該集團發展全球業務的策略。

朝日近年積極擴張海外市場的業務，冀透過此收購確保主力品牌SuperDry的銷情。

投資者憂交易作價過高

但股市走勢顯示，投資者擔心朝日支付了過高價錢，收購一個增長緩慢的地區之業務。

日興證券 ( SMBC Nikko ) 的分析師認為，此交易是「相當昂貴」, 因澳洲是一個成熟的市場。

根據百威英博的數據，這次卡爾頓聯合啤酒廠的售價是該廠2018年的收益（利息、稅項、折舊和攤銷前）之14.9倍。

百威英博一周前擱置出售亞洲業務15%權益的IPO

百威英博一周前把出售亞洲業務( 包括澳洲在內 ) 15%權益的IPO交易擱置，該公司稱原因包括市場條件不利。

《路透》引述消息人士指出，朝日今年早期曾表達了收購百威英博澳洲子公司的意向，但雙方在IPO計劃擱置後才開始相關磋商。他續稱，百威英博將在不久後再度與朝日接洽，因可藉此籌集到可經IPO交易計劃籌集的資金數目。

百威英博上周五（19日）表示，將其亞洲公司 - 百威亞太公司 ( Budweiser APAC，現已不包括澳洲業務 ) 的少數股權上市是明智的。

百威英博指出，出售該公司的澳洲業務將有助加速擴張亞洲及全球市場。百威英博曾表示IPO能推動地區整合。該公司亦稱在出售澳洲業務後，其亞洲業務會更着重於增長更為迅速如中國等市場。

報道引述Bernstein Securities的分析師Trevor Stirling指出，出售澳洲業務後，百威可就日後百威亞太上市尋求更高估值。