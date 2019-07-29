大型上市公司CEO逾9成是男性　其他「特徵」逐點揭曉

典型的香港行政總裁﹙CEO﹚是怎樣？有研究結果顯示，答案是男性、擁有研究生學歷、工商管理背景和國際工作經驗。

上述調查結果來自招聘公司Robert Half的最新研究，其中揭示了恒生綜合大型股指數（Hang Seng Composite LargeCap Index）成份股企業現任CEO的背景資料。

研究指，CEO仍然是男性主導的職位，平均年齡為57歲。﹙資料圖片﹚

性別和年齡︰僅5位CEO

該研究確認了CEO仍然是男性主導的職位──在恒生指數成份股企業的CEO中，多達96%是男性。而在恒生綜合大型股指數成份股企業中，只有五位女性CEO。

恒生指數成份股企業CEO的平均年齡為57歲，最年輕的一位只有40歲，最年長的一位則已屆91高齡。

學歷︰25%已完成MBA課程

一如所料，絕大多數恒生指數成份股企業的CEO均擁有高等教育學歷。超過八成（82%）擁有學士學位，近七成（68%）擁有研究生學位，而四份一（25%）已完成MBA課程。近兩成（17%）甚至擁有超過一個研究生學位。

研究發現，絕大多數恒生指數成份股企業的CEO均擁有高等教育學歷。﹙資料圖片﹚

行業背景︰逾半擁有工商管理行業經驗

超過半數（3%）恒生指數成份股企業的CEO擁有工商管理方面的行業經驗，突顯了企業對會計、財務、市場推廣、銷售、營運和人力資源等公司各範疇有全面了解的優勢。

近四份一（24%）CEO曾擔任財務職位。對於任職管理層的專業人士來說，財務背景有助於了解公司的財政狀況，從而能夠以獨到的眼光洞察業務情況。在財務方面有優秀能力的企業領袖非常受器重，因為他們可以把實際的財務觀點與工商管理經驗所帶來的策略性洞察力相結合，輕易解讀各項業務決策對公司財政的影響。

略多於一成（13%） CEO擁有工程行業經驗，另有9%的CEO來自科技範疇。隨著香港大型企業紛紛擴大在數碼方面的投資，以及香港智慧城市藍圖的實施，C級行政人員對科技有一定的認識，對企業保持競爭力將越來越重要。而擁有市場推廣或法律背景的CEO分別不足1%。

國際工作經驗︰大部分曾在中國內地工作

在不同國家的實際業務經營中充分發揮其管理技能和商業頭腦，有助C級行政人員全面了解會影響業務營運的文化和地理因素。恆生指數成份股企業的現任CEO均明白國際工作經驗的重要性，近九成(89%)曾在香港以外地方工作，其中大部分(73人)曾在中國內地工作，11人曾在美國工作，分別有7、6和4人曾在英國、澳洲和澳門工作。

近九成(89%)CEO曾在香港以外地方工作，包括內地及美國等。﹙資料圖片﹚

在任時間︰平均年期為八年

大多數恆生指數成份股企業仍然會獎勵忠誠的員工；恒生綜合大型股指數企業中75%的CEO都是由內部晉升。近五份一（18%）從公司外部聘請，7%是公司創辦人。雖然努力工作是晉升為公司高層的最可靠途徑，但這些由內部晉升的領袖平均要為公司拼搏15年才躍升至CEO。

是次研究中的CEO出任該位的平均年期為八年，大多數（57%）在不到五年前才擔任該職位，接近五份一（18%）已任職六至十年，接近四份一（24%）則超過十年。

專家︰要有能力成功駕馭變化

Robert Half香港副總監林綺玲，企業處身於競爭日趨激烈且瞬息萬變的環境，CEO本身亦要不斷與時並進。隨著自動化技術的進步、數碼轉型、監管框架和全球化的發展，企業需要的領袖不僅要能夠實現業務目標，還要有能力成功駕馭這些變化，同時擁有以人為本、知人善任的慧眼，以及財務和商業頭腦，才能確保企業可在動盪不休的經濟狀況下屹立不倒和繼續發展。

她補充，在現時全球化的世界中，累積不同文化環境的工作經驗，是企業領袖脫穎而出的關鍵。科技發展一日千里，促進更多企業跨越國界經營，能夠在不同國家甚至全球舞台上取得成功，便可證明這些深受器重的商界領袖確實有過人之處。