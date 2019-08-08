【收市總結】港股二連升兼成功收復26000點　地產股洗頹風

港股連升二日，重上26000點，其中近期處於弱勢的地產股亦重拾升級，加上重磅股騰訊控股（0700）上揚，成為大市回升動力。不過成交額仍偏低，不足800億元，反映出投資者並無積極入市。

恒生指數收市報26120點，升123點；國企指數升48點，收市報10041點，成交額759.61億元。

騰訊重上340元

地產股今日一洗頹風，新鴻基地產（0016）收市報114.2元，升2.1%，長實集團（1113）收市報53.7元，升0.6%，新世界發展（0017）升0.4%，收市報9.67元，恒隆地產（0101）收市報18.48元，升1.8%。

至於已在中午公布業績的太古系，太古（0019）升3%，收市報85.3元，太古地產（1972）收市報27.95元，升3.7%。

騰訊今日收復340元，收市報342.4元，升1.1%。其他科技股方面，金山軟件（3888）收市報15.42元，升2%，IGG（0799）收市報5.87元，跌4.9%。

車股亦高收，有傳東風集團（0489）擬出售標緻母公司PSA持股，股價勁升7.2%，吉利汽車（0175）升3.9%，收市報11.22元。

中移動績後股價轉跌

金融股方面，滙豐控股（0005）收市報60.2元，無升跌，恒生銀行（0011）收市173.4元，升0.2%，東亞銀行（0023）收市報21.15元，升0.7%，香港交易所（0388）收市報246.8元，升0.1%。

中資電訊股方面，已公布中期業績的中國移動（0941），走勢由升轉跌，收市報63.05元，跌0.2%，中國電信（0728）收市報3.37元，升0.3%，中國聯通（0762）收市報7.16元，升0.4%。