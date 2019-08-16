彭博稱市場押注港元聯繫匯率爆煲　港匯一年內觸7.9機率逾七成

《逃犯條例》修訂引爆的政治風波遲遲未有落幕迹象，加上中美貿易戰、外圍經濟轉弱等因素，港府昨日（15日）將全年經濟增長預測調低至0%至1%。《彭博》報道，不少期權交易員正押注港元貶值至7.9兌一美元水平，亦即預期聯繫匯率制將會失陷，而市場預期情況於一年內發生的機率，已由7月底的14%飆升至74%。

有交易員賭港匯3個月內觸及7.9

根據聯繫匯率設計，美元兌港元匯價被固定在7.75至7.85區間波動。但《彭博》報道，近期港匯期權市場出現異動，其中以港匯貶值至7.9為目標的期權中，看跌期權相對看漲期權的比例不斷飆升。

以不同年期期權的隱含波動率計算，市場預期港匯將於3個月內觸及7.9的機率，已升至37%，6個月則為58.2%，而12個月內機率更高達75.2%，較7月底倍增。此外，交易員為港元看跌期權支付的成本，亦升至2016年以來最高，反映市場對港匯走勢悲觀。

彭博報道，愈來愈多期權交易員正押注港元聯繫匯率制度失陷。（視覺中國）

專家稱情況好比「一張彩票」

不過根據金管局公布，截至今年7月底，外匯儲備資產達4,485億元（美元‧下同），今年以來當局亦多次入市捍衛港元。報道引述加拿大帝國商業銀行在香港的亞洲宏觀策略負責人Patrick Bennett指，雖然港匯「弱方兌換保證」7.85與7.9看來並不遙遠，但實質長路漫漫，估計貨幣發行局制度將佔上風。他又認為，上述情況只是「一張彩票」，而非可能發生的事情。

港元匯價成為沽空目標，今年以來已非首次。早於5月，美國對沖基金大鱷、Hayman Capital創辦人Kyle Bass先後兩次唱淡港元，質疑香港的外匯儲備不足以支撑聯繫匯率制度，並聲言正主力沽空港元。金管局及後回應反駁，指Kyle Bass誤解聯匯制度及外匯基金運作，忽視局方可動用外匯基金，以維持聯繫匯率制度穩定。

近日美元兌港元匯價持續於7.84水平波動，截至12時50分，報7.8422。