【財經點睛】埃塞俄比亞勞工成本平中國九成　生產效率卻僅得一成

一提起埃塞俄比亞，不少總會想起該跑手如何在長跑項目中獲獎無數。其實該東非國家目前已成為不少廠商投資的熱門地點，其中以紡織等勞工密集行業為甚。不過有意在當地投資的廠商要留意，由於工人效率不高，要通過培訓方可以提升營運效率。

據《日本經濟新聞》報道，伊藤忠商事會為非洲縫紉工廠在勞務及生產管理等提供支援，並會在2020年先支持當地企業生產日本品牌的服務，並將產品輸往日本。

擁有1億人口 勞工成本低廉

埃塞俄比亞擁有逾1億人口，促使當地勞工成本只為中國的一成左右，亦吸引服務基地從中國及緬甸等地遷至該東非國家。報道指出由於亞洲區內的勞工成本正在提高，相信遷往非洲作為生產基地的動作將會增加。

報道指出目前該國的勞工每月薪酬為50美元，為中國的十分一左右，亦較東南亞各國便宜一半以上，因此美國GAP及瑞典H&M等品牌外，亦吸引不少中國及印度的廠商將在當地發展。可是受制於工人培訓成效偏低，生產效率亦只有中國的十分一左右，有關問題需要解決。

伊藤忠商事與埃塞俄比亞的投資委員會，簽署了振興當地纖維產業的備忘錄。公司會向蒂格雷州2處工廠派出自有員工及5名外部日本專家，日後以貼牌形式生產，產品會輸往日本。

伊藤忠商事會與埃塞俄比亞提供協助，提升當地紡織業生產效率。（視覺中國）

曾有日本品牌短暫在當地生產

該公司擬借用在亞洲發展的經驗，改善該國生產工序及勞務管理，並計劃在3年時間內將生產效率提升5倍，更有意更新生產設備。

目前該國生產的產品主要是出口至歐洲市場，當面向品質要求較高的日本，產品一直無法實現商業流通。以往Uniqlo的母公司迅銷曾考慮在當埃塞俄比亞生產，最終未能實現，亦有其他公司曾透過當地廠房生產，卻未能持續太長時間。