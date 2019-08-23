【開市快報】恒指微升39點　友邦保險放榜後揚逾1%

撰文：文顥宗
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美國股市昨日（22日）個別發展，道指收市報26252點，升49點（0.19%），惟納指及標指均告下跌。港股今早靠穩，恒指開市報26057點，升9點（0.04%）；國企指數報10118點，跌3點（0.04%）。
藍籌股開市個別發展，騰訊（0700）升0.12%，報331.4元；友邦保險（1299）升1.44%，報77.35元；滙豐控股（0005）升0.26%，報57元；中國平安（2318）跌0.5%，報90.05元；港交所（0388）跌0.87%，報249.4元；領展（0823）升0.22%，報93元；中移動（0941）升0.53%，報66.6元；中華煤氣（0003）升0.26%，報15.66元。
中國人壽（2628）上半年純利大增1.29倍至375.99億元人民幣，開市揚1.1%，報18.34元；利豐（0494）中期轉虧為盈，賺2,053萬美元，股價今早開市升%，報1.02元。
香港寬頻（1310）公布，計劃收購資訊科技解決方案業務，股價微升0.42%，報14.2元；電競股雷蛇﹙1337﹚中期虧損收窄至4,807.6萬美元，股價高開1.23%，報1.65元。