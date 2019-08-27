自願醫保比較平台myVHIS擬年內正式推出　冀提供一站式體驗

醞釀多年的自願醫保計劃（VHIS）於4月推出，各大保險公司相繼推出產品應戰。本地保險顧問公司恒昌保險及保險科技初創CoverGo宣布，合作推出一站式自願醫保比較平台myVHIS，平台現正試營，計劃於年底前推正式版，客戶將可比較不同醫保計劃及直接投保。

可依據保單「性價比」作評分

目前該平合台涵蓋本港25間保險公司近100個自願醫保計劃，會依據保障範圍及「性價比」作出評分及篩選，並可管理保單及提供索償申請，用戶亦可在平台上向醫護人員即時諮詢。

myVHIS行政總裁及恒昌董事麥融斌介紹指，平台早前已向保監局取得保險中介人牌照，並陸續與各大保險公司洽談合作，除了將其產品上架，亦期望透過API （應用程式介面）連接保險公司，容許客戶在平台上即時投保。目前平台正在試營，預期可於年底前正式推出，屆時將會加入視像醫療諮詢服務、聊天機器人（Chatbot）等功能，並可透過光學字符識別技術（OCR）分析用戶上載的保單，以推介保障相同但價格更實惠的保險計劃。

已獲投資者注資200萬元

麥融斌透露，新平台由恒昌及CoverGo合作推出，已獲一名投資者斥資200萬元入股一成。他認為，預期平台正式推出首24個月內可錄得1,000至1,200萬總保費收入，即經紀收入約200萬元。

他解釋指，留意到不少港人對自願醫保計劃理解不足或存有誤解，而myVHIS獨立於任何保險公司，可望為港人提供中立客觀的資訊，較易取得客戶信任，對公司發展前景有信心。