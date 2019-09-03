創紀錄　中國前8月樓市調控高達367次

中國房地產研究機構數據顯示，2019年1月至8月，中國房地產調控政策高達367次，相比2018年同期上漲了17%，纍計次數刷新了房地產調控紀錄。與此同時，各地樓市政策的密集程度也處於歷史前列。

《中國新聞網》來自中原地產研究中心的統計數據顯示，2019年1月至8月，中國房地產調控政策高達367次。相比2018年1月至8月份的315次上漲了17%。累計次數刷新了房地產調控紀錄。而僅僅8月份的房地產調控政策，就多達60次。1月到7月的調控次數分別為68次、21次、15次，60次、41次、46次和56次。

中原地產首席分析師張大偉分析認為，2019年8月份，房地產調控密集，相比之前政策，最大的特點是增加了各種房地產金融政策收緊，包括房地產按揭到開發商的各種融資渠道，都有不同程度的收緊。同時還疊加地方整頓房地產市場亂象。

張大偉認為，只要信貸政策不出現明顯變動，其他政策的調整對樓市影響非常有限。整體看，2019年目前的房地產政策依然是除信貸以外政策微調越來越多，但整體政策基本面依然保持比較緊的狀態。

張大偉預計，2019年下半年，中國樓市將依然是雙向調控，房價平穩的城市不排除出現寬鬆政策，但只要上漲明顯，房地產調控肯定會加碼。另外，從信貸利率角度看，也不排除針對房地產的利率再次提高。