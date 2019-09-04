5G裝備競賽拉開帷幕：韓國成標竿　長遠看中國

在華為第五屆亞太創新日上，華為公司董事、戰略研究院院長徐文偉表示：“在萬物互聯中，5G作為連接一切的技術，構築著智慧世界的底座。”

《21世紀經濟報導》今日報導，中國電信設備巨頭華為公司董事徐文偉9月3日表示，5G的發展正好處在了全球各行各業數位化轉型的關鍵時期，5G技術到來恰逢其時。



在業內看來，5G是像電力一樣解放生產力的一項技術，能夠大大降低工業、社會的運行成本。各大區域都在探尋發展5G的途徑。目前在全球範圍內，已經有20個國家的35個運營商發佈了5G，另外，33個國家已分配5G頻譜。



5G的腳步越來越快，全球移動通信系統協會（GSMA）大中華區總裁、亞洲首席代表、執行總裁斯寒就表示，根據預測，到2020年底，全球會有177個運營商對59個國家和地區，推出5G商用網路。

5G商用引发全球新一轮投资热潮。（视觉中国）

5G創新應用仍在蘊釀

與此同時，5G的創新應用還在蘊釀中。按照華為發佈的全球產業展望GIV@2025，大頻寬、低時延、廣聯接的需求正在驅動5G的加速商用，將滲透到各行各業，並比我們想像中更快地到來。全球產業展望（GIV）預測：2025年，全球將部署650萬5G基站，服務於28億使用者，58%的人口將享有5G服務。



眾所周知，2019年，5G網路建設和商用部署就已經拉開帷幕，亞太地區表現頗為激進，期待5G新技術突破通信行業瓶頸。斯寒表示，未來15年，5G將為亞太區經濟貢獻近9,000億美元。



目前來看，亞太區域的5G部署確實走在世界前列，其中，韓國是全球首個5G規模商用國家。4月3日，韓國LG U+就推出了5G商用服務，首日便吸引15,000用戶，LG U+首日發佈時的18,000網站，95%由華為部署，預計2019年年底，將建設6萬網站，覆蓋90%以上人口。而從4月初5G放號至今，韓國已發展了超過200萬5G用戶，現階段韓國已成為全球5G商用標竿。



再看中國，中國建成5G大規模試商用網，三大運營商分別在北京、上海、廣州、深圳、成都等城市建網，實測最大下行速率高達1Gbps，這意味著下載一部1080P的高清電影只需要幾秒鐘。2019年，中國移動計畫在中國國內建設約5萬個5G基站，為50個以上城市提供5G商用服務。中國聯通和中國電信計畫分別建設4萬個5G基站。

5G發展仍要看中國

華為在第五屆亞太創新日大會上公佈，在全球範圍內已獲50多個5G商用合同，發貨20多萬Massive MIMO AUU。徐文偉在現場向記者表示，目前三分之二的5G基站是由華為建立的，同時也是行業第一次，5G設備和終端同時發貨，華為在5G研發上已經投入40億美元。



此前，華為輪值董事長徐直軍表示：“客觀來講，5G有三類市場：海灣國家，中國、韓國，這是第一類市場，在大規模建設部署5G；第二類市場就像歐洲少數國家，建一兩百個站，打品牌，也沒想清楚以後建多少，美國、澳洲、紐西蘭也屬於這一類市場；第三類，現在4G都還沒有建好的地方，5G不知道還要等幾年。全球4G的基站數量裡面，中國佔一半以上，所以4G的發展是看中國；預計未來中國5G的基站數量也會佔全球一半以上，所以5G的發展也主要看中國。”