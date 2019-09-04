深圳定下5G目標：明年8月底建成基站4.5萬個　實現全市網絡全覆蓋

今日（4日），深圳市5G建設動員大會在市民中心召開，深圳市政府與多家公司簽署合作備忘錄，目標是在2020年8月底建成5G基站4.5萬個。會上同時指出，到2020年8月底，要率先實現全市5G網絡全覆蓋。

深圳定下目標，將在2020年8月底建成5G基站4.5萬個。（資料圖片）

在會上，深圳市工業和信息化局分別與中國電信股份公司深圳分公司、中國移動通信集團廣東有限公司深圳分公司、中國聯合網絡通信有限公司深圳市分公司簽署「5G基站建設合作備忘錄」。根據合作備忘錄，到2019年底，深圳市將建設5G基站1.5萬個，到2020年8月底，即經濟特區成立40周年之際，累計建成5G基站4.5萬個。

深圳市工業和信息化局也就市政府9月1日出台的《深圳市關於率先實現5G基礎設施全覆蓋及促進5G產業高質量發展的若干措施》進行政策解讀。據介紹，該文件主要有三大亮點：

一是在目標設定、任務舉措等方面按照「走在全國最前列」的標準考慮。比如說，在基站建設目標上，提出「到2020年8月底，率先實現全市5G網絡全覆蓋，5G基站建設密度全國領先」； 二是突出核心技術研發創新，打造5G研發創新高地。該措施提出要瞄準5G中高頻器件等領域實現重點突破，全力建設5G研發創新高地； 三是突出問題導向，研究解決電信運營企業、重點企業提出的困難和問題。

（《深圳特區報》）