【中午收市】港股半日升361點　金融股表現突出

港股今日成功收復27000點之餘，更攀升至6星期以來新高。在金融及地產股帶動下，大市曾曾升逾400點，高見27128點。其中升幅逾2%的重磅股滙豐控股（0005），更為今早大市上揚的動力之源。

恒生指數中午收市報27044點，升361點；國企指數收市報10535點，升131點，成交額為455.68億元。

滙控半日貢獻大市71點升幅

銀行股今早表現理想，滙控為今早大市上升火車頭，升2.6%，股價重上60元，中午收市報60.45元，單是滙控已為大市進賬71點。中銀香港（2388）升4.4%，為今早表現最佳的藍籌股，中午收市報28.5元，恒生銀行（0011）升3.2%，中午收市報176.7元，東亞銀行（0023）升2%，中午收市報20.5元，渣打集團（2888）升4%，中午收市報67元。

中資銀行亦有較佳表現，建設銀行（0939）升2.5%，中午收市報6.18元，中國銀行（3988）升2.3%，中午收市報3.17元，工商銀行（1398）升2.7%，中午收市報5.36元，農業銀行（1288）升2.6%，中午收市報3.17元。

滙控半日貢獻大市71點升幅

銀行股今早表現理想，滙控為今早大市上升火車頭，升2.6%，股價重上60元，中午收市報60.45元，單是滙控已為大市進賬71點。中銀香港（2388）升4.4%，為今早表現最佳的藍籌股，中午收市報28.5元，恒生銀行（0011）升3.2%，中午收市報176.7元，東亞銀行（0023）升2%，中午收市報20.5元，渣打集團（2888）升4%，中午收市報67元。

中資銀行亦有較佳表現，建設銀行（0939）升2.5%，中午收市報6.18元，中國銀行（3988）升2.3%，中午收市報3.17元，工商銀行（1398）升2.7%，中午收市報5.36元，農業銀行（1288）升2.6%，中午收市報3.17元。

地產股獲追捧 長實升逾3%

內險股亦獲投資者追捧，中國人壽（2628）升1.7%，中午收市報19.36元，中國平安（2318）升1.5%，中午收市報93.4元，中國太保（2601）升1.6%，中午收市報32.65元。

券商股方面，海通證券（6837）升4%，中午收市報9.09元，中信證券（6030）升2.8%，中午收市報16.16元，華泰證券（6886）升2.7%，中午收市報13.04元。

地產股同樣上揚，長實集團（1113）升3.3%，中午收市報57.3元，新鴻基地產（0016）升3.4%，中午收市報118元，新世界發展（0017）升3.3%，中午收市報10.52元。