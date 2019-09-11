瑞銀看好中國股票　尤其是必需消費品、電子商務和醫療保健

貿易戰雖未有實質進展，有大行看好中國股票，源於其穩健盈利前景及估值。瑞銀財富管理投資總監辦公室發表《投資中國》報告，但中國企業上半年財報亮眼，尤其是互聯網、金融和消費板塊，基於穩健的盈利前景，具吸引力的估值以及政策支持，該行看好中國股票，並尤其青睞必需消費品、電子商務和醫療保健板塊。

該行指，MSCI中國成份股的中期業績好於投資者預期，也領先本地區其他市場，利潤率增長是主要驅動因素，互聯網（特別是電子商務）、消費、金融及能源板塊業績好於預期的公司居多，而資本品及資訊技術（硬體及半導體）則是不如預期的公司居多。

該行預期，MSCI中國今年盈利增長為高個位數，低於市場普遍預期，雖然盈利下調的勢頭已經放緩，但中美關稅戰若升級將對盈利構成打擊。而目前MSCI中國估值具吸引力，遠期市盈率約在10倍，低於長期平均值11.2倍，不過，估值仍可能因為外部不確定性而短暫走跌。

美元兌人民幣料短期升至7.4水平

在債券方面，該行預期由於房價管控收緊，住房銷售可能會放緩，料房地產板塊走軟在短期內將拖累高收益房企債券表現。人民幣方面，該行預期未來3至6個月美元兌人民幣將升至7.4，未來12個月目標價則在7.3，重申以美元為基礎的投資者，在中期內應該對沖人民幣。

人行上周五宣布全面下調存款準備金率50個基點，從9月16日起實行，瑞銀指合乎早先預期，認為人行年內還會降準50至150個基點，具體幅度將視中美經貿磋商進展以及未來數月的經濟數據而定。