中國證監會主席易會滿：闡明下一步六大工作思路

中國證監會資本市場“深改12條”政策出爐後，9月11日，證監會主席易會滿再度發聲，闡明下一步工作重點。

《中國證券報》今日報道，易會滿發表題為《努力建設規範透明開放有活力有韌性的資本市場》署名文章。



圍繞這一目標，易會滿提出六方面工作思路，包括把握新時代資本市場的發展方向、穩妥推進科創板建設並試點註冊制、推進資本市場改革開放、堅持服務實體經濟高品質發展的根本目標、守住不發生系統性金融風險的底線、持續強化監管執法和投資者合法權益保護。



自2019年7月以來，科創板平穩開市，資本市場擴容，中國多層次資本市場體系建設上演“加速度”。目前，包括主機板、中小板、創業板、科創板、新三板、區域股權市場等在內的多層次資本市場大格局已經確立。



中國企業債務高企與金融模式一直以間接金融為主有著直接關聯，發展直接融資是降低槓桿率關鍵一招。需從完善法制環境、市場定價體系、跨期風險管理為目標的大類資產配置方面，推進資本市場建設，為企業增加更多融資管道。

中國資本市場對外開放的進程加快。（視覺中國）

切實提高市場違法違規成本

作為資本市場改革的“試驗田”，科創板並購重組註冊制的相關規定於8月23日落地，同日，A股境內分拆上市的政策通道正式打開，填補了境內分拆上市的制度空白。



在資本市場擴大開放方面，打通各種基金、保險、企業年金等各類機構投資者入市瓶頸，積極引導中長期資金入市；對仲介機構“放風者”“幫兇”打準、打狠、打到位。對於資本市場違法違規成本低，保薦人、會計師事務所等仲介機構未嚴格履行職責等問題，證監會日前表示，將切實提高資本市場違法違規成本，推動修法，大幅提高刑期上限和罰款罰金標準。



在提高直接融資的比重方面，資料顯示，全口徑直接融資規模佔社會融資總額的比重，在2007年股權分置改革完成後由2002年的4.95%上升到11.09%，“十二五”期間提升到16%左右，目前是約18%的水準。



關於證監會簡政放權方面，根據科創板並購重組註冊制的相關規定，明確授權上交所制定科創公司並購重組具體審核標準和審核流程，為市場提供更大的空間。目前上市公司並購重組需證監會審核的數量逐年下降，約95%的上市公司並購重組項目已無需證監會審批。