陳啟宗：港府犯下嚴重政治失誤　部分市民受激進政治活躍人士影響

港府提出修訂《逃犯條例》後，引發社會大眾不滿，更引發出持續多月的示威抗爭活動。恒隆集團（0010）及恒隆地產（0101）董事長陳啟宗於兩間公司中期報告中，提及今次事件。

陳啟宗稱，六個月前他對「內地市場審慎樂觀，但始終看好香港經濟及物業市場的前景」時至今日，縱使對內地市場依然保持樂觀，但認為用「看好」一詞描述香港卻是大錯特錯，更指出一些市民最近「已決意作出不智之舉」。

「部分市民受激進政治活躍人士影響」

他指到，港府犯下一個嚴重的政治失誤，隨後又進一步處理失當；接着部分市民受「激進政治活躍人士影響，充分利用負面情緒，並訴諸暴力。最後，某些西方政府透過其媒體的協助，有意或無意地歪曲香港局勢。」

他認為，事件令本地企業無疑將會受損，首當其衝的是訪港旅客數目會立刻放緩，零售業、金融服務業也將受到影響，「經濟至關重要的大型首次公開招股及其他募資活動會否存在變數？業務會否轉往別處？」

陳啟宗又提到，樓市亦會受到衝擊。成交量將下跌，最終樓價也可能下跌。雖然商業及工業樓宇的交易在香港一直有限，但任何潛在買家目前都會三思而後行，「最壞的情況會是目睹國際商業社會對香港失去信心。」

他指出，倘北京與香港政府能夠明智地應對局勢，他們應該能夠避免這種情況。

陳啟宗稱港府犯下一個嚴重的政治失誤，隨後又進一步處理失當。（資料圖片）

紛亂或強迫各方重新遵從《基本法》

陳啟宗認為，本港住宅市場將放緩，將留意樓價會否隨着成交量下跌，應該很有可能會。惟只要本港在動盪後重新站起來，動盪是會完結的，很可能在北京的幫助下，長遠而言住宅市場應該沒問題，始終本港和內地都有實際需求。

他表示，現時動盪會驅使北京對香港作出改變。從1997年時候的「不管就是管好」到未來的甚麼政策也好，過去22年北京在執行《基本法》上一直過於寬鬆，若果現時的紛亂強迫各方重新遵從《基本法》，這未嘗不是好事。那時本港住宅市場以至整體經濟便很有可能復蘇。