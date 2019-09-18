標普500指數將暴跌13%見2600點？　德銀策略師就咁話......

隨著國際油價的震蕩，市場對美國經濟衰退的預期再次增強，甚至有分析稱美股將暴跌13%。

在沙特阿拉伯原油設施的無人機襲擊發生以後，國際原油價格一度創下了自2008年以來的最大單日漲幅。與此同時，市場上出現了大量的風險規避行動，從而使得投資者對原油市場保持警惕立場。隨著市場關注的焦點轉向美聯儲（Fed）貨幣政策會議，這種謹慎的基調看起來還將繼續下去。

有些市場人士甚至開始懷疑，美聯儲是否將在9月份會議上再次降息。

德意志銀行的首席全球策略師兼資產配置主管賓吉·查德哈（Binky Chadha）則在接受美國財經媒體《MarketWatch》訪問時表示，其實這並不重要。他發出警告稱，美國經濟即將迎來衰退，美國聯儲局對此無能為力，而標普500指數正在無視所有警告信號。

料ISM採購指數將出現反彈

他指出，標普500指數往往與美國供應管理協會（ISM）等周期性增長指標「密切相關」，而這項指標已經在8月陷入收縮區間。從這個指標來看，標普500指數應該在2600點附近（較當前跌13%），而不是目前略低於3000點的水平，這似乎表明ISM指數將會迎來「良好的堅實反彈」。

查德哈補充稱，美國經濟的命運取決於國際緊張形勢將如何發展。