傳前中信銀行行長孫德順失聯　或涉地產融資案

內地財新網今日獨家報道，從多位知情人士處獲悉，9月中旬，原中信銀行行長、現信銀國際董事長孫德順被查。

現60歲的孫德順是2019年2月從中信銀行行長之位以到齡為由而退任，但他仍保留了中信銀行集團的香港公司－中信銀行（國際）有限公司董事長的職務。

財新稱，截止發稿，孫德順的手機仍是關機狀態。

孫德順簡歷：

1981年4月至1984年5月，就職於中國人民銀行；

1984年5月至2005年11月，在中國工商銀行海淀區辦事處、海淀區支行、北京分行、數據中心（北京）等單位工作，期間，1995年12月至2005年11月任中國工商銀行北京分行行長助理、副行長，1999年1月至2004年4月曾兼任中國工商銀行數據中心（北京）總經理；

2010年1月至2011年10月，任交通銀行北京管理部副總裁兼交通銀行北京市分行黨委書記、行長；2005年12月至2009年12月任交通銀行北京市分行黨委書記、行長；

2011年12月至2014年5月，任中信銀行副行長，2011年10月起任中信銀行黨委副書記；

2014年3月至至今，任中信銀行執行董事；

2014年5月至2016年7月，任中信銀行常務副行長、執行董事；

2016年7月至2019年2月，中信銀行執行董事、行長，中信銀行（國際）董事長。