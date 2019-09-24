華爾街日報：數字經濟攸關中國存亡

美媒稱，中國面臨許多問題，包括沉重的債務、迅速老齡化的人口以及最大交易夥伴美國日益增長的敵意，然而該國充滿活力和創業精神的資訊技術行業是一個令人樂觀的理由。

《華爾街日報》9月24日報導，國際貨幣基金組織（International Monetary Fund, 簡稱IMF）最近的研究凸現出，近年來這種增長動力變得多麼重要，以及保持這種勢頭對中國的前景多麼關鍵。



技術創新對所有經濟體都至關重要，但中國高生產率的IT行業的命運對中國格外重要。其中一個原因是，中國政府近年來未能進行許多關鍵改革，一定程度上是由於意識形態原因，而這些改革可以提高經濟其它領域的生產率，從而保持經濟增長。



另一方面是否實施重大利率改革仍懸而未決。對於國有企業改革，之前的目標是收縮低效的國有部門，現在則主要是為了支援此類企業。此外，對影子銀行業的整頓打擊了私營部門融資，而沒有提供一個有效的替代途徑。

中國經濟模式的持續成功，非常依賴其創新能力，以及華為技術有限公司、阿里巴巴集團和騰訊控股（0700）等科技巨頭的健康發展。外界可從中獲得的一點啟示是，北京方面不太可能在其以IT為重心的產業政策上做出太多讓步，即使這個政策的一些方面適得其反。

除非中國能夠找到一種方法來緩解對安全和公平競爭問題的擔憂，且美國可以勉強接受中國的技術行業崛起，否則與美國的進一步衝突似乎不可避免。