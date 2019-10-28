【收市總結】滙控季績後股價倒跌　累港股升幅收窄至223點

港股今日曾收復27000點，升幅一度超過300點，可是重磅股滙豐控股（0005）公布季績後，股價由升轉跌，拖累大市午後升幅收窄，與27000點的距離再次拉闊。

恒生指數收市報10569點，升223點；國企指數收市報10569點，升103點，成交額為809.86億元。

匯控股價曾失60元

滙控在季績內預告，明年難以達到有形股本回報率11%目標，觸發股價在午後由升轉跌，跌幅曾接近3%，股價失守60元，收市報60.25元，跌2.3%。滙控旗下的恒生銀行（0011）亦下跌，收市報166元，跌0.7%。中銀香港（2388）收市報27.2元，無升跌，即將於周三公布季績的渣打集團（2888），今日結束連續11日升勢，收市報68.85元，跌1.7%。

同樣在今日公布第三季業績的友邦保險（1299），曾高見78.2元，升幅曾超過4%，收市報77.5元，升3.7%。宏利金融（0945）升0.5%，收市報146.1元；保誠（2378）則逆市下跌2.4%，收市報140.6元。

區塊鏈概念股全面抽升

汽車股今日亦獲得投資者追捧，吉利汽車（0175）升3.5%，收市報14.68元，長城汽車（2333）升13.9%，收市報6.23元，東風集團（0489）升4.1%，收市報7.96元。

重磅股騰訊控股（0700）今日出現單日轉向，收市報322元，升1.7%。

此外今日多隻具區塊鏈概念的上市公司股價爆升，桐成控股（1611）升20.8%，雄岸科技（1647）升18.6%，收市報0.51元。