任正非：6G發展還需十年　揚言至明年底便會相信華為能活下來

華為心聲社區今日發佈了創辦人任正非，接受中東非洲阿拉伯語媒體訪問紀要。任正非表示，6G還需要十年，未來兩三年，華為或實現規模化增長。

任正非回應稱，在被列入實體清單之前，華為的高增長並沒有改變，沒有受任何影響。美國製裁以後，華為受到一些影響，「我們要做一些新版本切換，新版本的生產工藝、網絡質量測試都需要過程認證，是受到一些影響。我們已經做到了，在美國打擊範圍內的產品，2019年年底本來預計會衰退的，但是現在估計還是會微增長。」

10月16日，華為發佈2019年前三季度經營業績，期內實現銷售收入6,108億元，按年增長24.4%，淨利潤率8.7%，前三季度智能手機發貨量超過1.85億台，按年增長26%，已簽訂60多個5G商用合同。

任正非表示，華為前三季度的增長，是由於華為全體員工的努力，「有些產品並沒有受到打擊，因為員工有壓力，努力工作，增長就多了一些。到2019年年底，我們還是有信心是增長的；2020年會保持和2019年一樣的總量水平。2020年是全年在美國制裁下完成的，2020年年底你就會相信華為一定能活下來了。2021年或者2022年，所有版本都穩定下來以後，我們可能會規模化增長。」

準備向東南亞市場發展

另據《法新社》報道，華為近日表示已準備好在東南亞各地鋪設5G基礎設施。此前美國曾多次警告華為技術可能會被北京用來收集外國的數據。在美中爭鋒相對的貿易戰中，華為成為關鍵要素，美國特朗普政府不斷警告說，使用華為的設備會讓中國針對其他國家從事間諜活動，華為則一再否認美國的指控。

華為全球公共事務副總裁周明成在曼谷舉行的東盟會議上說，中美正在進行貿易戰，同時也有一場科技戰，華為此刻非常關注事態發展。他還說「我們在這裏支持東盟國家的5G發展」。東盟10個成員國的人口超過6億，東盟國家希望擁有最新一代科技以幫助他們能在商業，基礎設施和運輸等方面擁有全球競爭力。