連續4年虧損　蔚來將來怎麼辦？

蔚來汽車，這家成長中的中國年輕公司尚未取得理想的造血能力，來彌補虧損的窟窿。

10月28日，蔚來汽車發佈公告稱，CFO謝東螢因個人原因辭去公司首席財務管理職務，自2019年10月30日起生效，公司已開始物色繼任者。在新任CFO還未找到合適人選前，壓在董事長兼CEO李斌身上的資金重擔顯得更重。

李斌有着極高的融資能力，在蔚來創業初期，李斌就很快拿下了超過百億融資，搶下中國造車新勢力的先機。到了2019年，他仍然是蔚來能否成功的「關鍵先生」。

騰訊與李斌各認購1億美元可換股債券

9月5日，蔚來宣布其與騰訊及李斌簽訂了可轉換債券認購協議，騰訊和李斌各自認購本金1億美元的可轉換債券。

值得注意的是，2019年以來，蔚來的思路有所變化，蔚來希望打通人民幣融資通道，其中一個融資重點轉向中國國資、地方政府資金。不過，蔚來與浙江省湖州市吳興區的50億融資洽談已經中止，北京亦莊國投百億融資暫時也無實質性進展。

如果按照計劃中的發展路線，2019年將是年輕的蔚來汽車走向正軌的一年。蔚來ES6年中開始交付，這款被視作「走量」的車型，將幫助蔚來提升市場競爭力，也給虧損的財務狀況帶來穩健支撐。

由於接連發生電池自燃事件，蔚來主動召回了4,803輛蔚來ES8。雖然，這一事件很難消除部分潛在消費者的顧慮，但是，蔚來的主動召回被視為負責任、有擔當，即便從商業視角來看，此舉也的確為蔚來增加了擁簇。

蔚來汽車的三季度銷量有所回暖。（VCG）

這一事件也影響了蔚來本就不甚理想的現金流。蔚來2019年第二季度計提了3.4億元（人民幣‧下同）左右的召回成本，這也導致蔚來第二季度的淨虧損達到了33.14億元，這是蔚來汽車上市之後，單季虧損的水平首次按月增加。

此前的幾個季度，因為新車交付量的不斷攀升，製造、研發、銷售等成本得到攤薄，蔚來汽車的虧損逐漸收窄。這家被稱為最會「燒錢」的汽車公司，已經展現出自身的造血能力。

參考仍處於虧損狀態的特斯拉，一家車企想要盈利必然需要較長的時間積累。其中的關鍵在於，是否有穩定的資金流，來支撐蔚來汽車的發展。