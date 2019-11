歐達禮爆料有重要企業施壓　證監人員遭召上禮賓府　惟同事不屈服

證監會行政總裁歐達禮(Ashley Alder)明年退任,他在證監會30周年酒會發表開幕致辭,內容毫不「行貨」,大爆證監會人員一次被施壓的經歷。

證監人員被召去禮賓府

歐達禮憶述,多年前一家「非常重要兼有影響力的公司」施以巨大壓力,要求證監會修改部份關鍵的投資者保護規則,以符合該公司的利益,更威脅如果要求未獲滿足,將轉往海外上市。

歐達禮續稱,獲悉當時有部分證監會人員甚至被召喚去禮賓府,令他們一步受壓。雖然涉及的議題目前已無關痛癢,但歐達禮贊揚同事並無因而屈服,「你們堅持不妥協,拒絕屈服(you dug in your heels and you refused to cave in)」。

歐達禮指出,證監會以法治為基礎的高效運作,對於香港急速發展成金融中心至關重要。﹙資料圖片﹚

法治︰公共機構永不在法律之上

他在演講中明言, 作出有道德、清醒及艱難的判斷,為證監會定下主旋律,而證監會以法治為基礎的高效運作,對於香港急速發展成金融中心至關重要。

另外,歐達禮也談到自己對「法治」的看法,認為意思十分簡單,即是如證監會這類公共機構,永遠不會在法律之上,有能力亦應該就自己的行為向公眾透明地問責,而權力的制衡也相當重要。

最後,歐達禮也提及香港近期局勢,他稱香港正面臨前所未有的政治和社會挑戰,但他相信,一如以往所面臨的危機,香港最終可找到出路。證監會將繼續以獨立、廉潔及向公眾問責為指導原則,迎來下一個更成功的30年。

證監會30年酒會於上月28日舉行,行政總裁歐達禮已決定明年9月約滿後不會尋求續任。