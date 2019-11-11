摩根大通首席經濟學家：明年美國經濟或回暖

摩根大通全球首席經濟學家Bruce Kasman表示，預料未來的3至6個月之內，經濟會緩慢回升。

《新浪網》今日報道，他受訪問時表示，對美國經濟前景比較樂觀，預料明年美國經濟和全球經濟都將開始緩慢復甦。亞洲經濟比起美國經濟較明顯增長。

Bruce Kasman認為，隨着地緣政治風險的減緩和央行政策的放寬，他對2020年經濟反彈保持信心，亞洲經濟將會比美國有更多提升；2020年全美GDP增長依然會保持2%左右，在前半年增長會放緩，在後半年增速會有所加快。摩根大通預測，在未來幾個月之內經濟衰退的可能性降低到30%。

另一方面，Bruce Kasman在論壇進行演講時指出，放緩企業盈利和疲軟的勞動力供給將會給美國經濟帶來挑戰。他進一步解釋說，「這有利有弊，不好的是，全球貿易問題持續對製造業板塊進行衝擊，不管是在美國還是全球，我們現在看到問題在擴大。勞動力市場使美國、歐洲和亞洲一些國家經濟冷卻，對服務業也造成負面影響。中國出口價格上漲也影響到消費者消費。好消息就是這一切不是很有戲劇性，對於金融產業、信貸和股市沒有太大的影響。各國的政策和全球央行也都隨之給予支持，所以儘管這些問題在持續，但我們在不斷的適應，這不會成為2020年的主要問題。」