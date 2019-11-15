標普500指數再創收市新高　鮑威爾重申降息空間不大

道指收市跌2點，報27781.96點；標普500指數漲3點，報3096.63點，再次刷新了收盤紀錄；納指跌3點，報8479.02點。

國際貿易局勢仍是影響市場的主要因素。近來有關貿易協議進展的相關報道成為推動美股迭創新高的積極助力。但11月13日的一些媒體報道則表明，第一階段國際貿易協議的前景似乎仍面臨不確定性因素。

此外，美聯儲（Fed）主席傑羅姆·鮑威爾（Jerome Powell）於美國國會預算委員會發表證詞。鮑威爾稱，企業狀況告訴美聯儲，進口商品税方面的不確定性打壓了企業投資，勞動參與率是美國另一個急需解決的問題。鮑威爾認為，美國債務增速高於經濟增長，這是不可持續的，美國最終需要走向一條債務可持續發展的道路。

美聯儲對美國經濟前景充滿信心。（新華社）

鮑威爾說，在低利率環境下，美聯儲的降息空間更小。他表示，美聯儲正展開大量工作來理解回購市場的流動性問題，將致力於實現美聯儲的雙重目標。鮑威爾還表示，美國如今的經濟是一個可持續的狀態，10月就業報告「非常強勁」，沒有看到美國經濟將陷入衰退，美國消費行業非常強勁，經濟擴張具有可持續性，沒有理由認為經濟下行的可能性走高，美聯儲政策正支撐消費支出。

鮑威爾稱，美聯儲對經濟前景的預期仍然是經濟持續温和增長。

美國經濟數據面，美國勞工部宣布，截至11月9日當週美國首次申請失業救濟人數為22.5萬，預期21.5萬。此前一週的首次申請失業救濟人數為21.1萬。勞工部的另一份數據顯示，美國10月生產者價格指數（PPI）按年增長1.1%，預期為0.9%。美國10月PPI按月增長0.4%，預期為0.3%。