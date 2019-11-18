分析機構﹕蘋果將取代三星成5G智能手機市場領導者

研究機構預計，因為芯片等種種原因而未能趕上5G首班車的蘋果，不會錯過5G這一智能手機市場未來十年的發展趨勢。

多名分析師，在2019年夏天就已預計蘋果2020年將一口氣推出3款5G iPhone，全部採用OLED屏幕，屏幕尺寸也會更大，預計為分別為5.4英寸、6.1英寸和6.7英寸。

市場研究與諮詢機構Strategy Analytics近日也預計，在3款5G iPhone推出之後，蘋果2020年就將取代三星，成為全球5G智能手機市場的領導者。

三星公司比蘋果公司更早地進入5G市場。（VCG）

蘋果目前的產品組合中，還沒有支持5G的產品，現在就預測蘋果會明年會成為5G智能手機市場的領導者，看似也不太符合常理，Strategy Analytics的總監肯·海爾斯（Ken Hyers）也提到了這一點，但他也表示，只要2020年的3款5G iPhone推出之後能保持目前iPhone的升級率，蘋果就將成為5G智能手機市場的領導者。

雖然預計蘋果明年將會取代三星成為全球5G智能手機市場的領導者，但Strategy Analytics的分析師也提到，就長期而言，蘋果在市場份額方面依舊無法撼動三星。肯·海爾斯就表示，就長遠而言，由於有着從低端、中端到高端的完善的產品線，價格覆蓋範圍也更廣，在全球更多的市場切入5G之後，三星在全球5G智能手機的份額仍將是最多的。