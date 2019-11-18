【收市總結】騰訊及友邦彈升　帶動大市逾300點

撰文：張偉倫
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中美貿易談判再傳出正面消息，帶動港股彈升幅300點，曾收復26700點。今日大市彈升，與騰訊控股（0700）及友邦保險（1299）上揚有關。
恒生指數收市報26681點，升354點；國企指數收市報10556點，升131點，成交額為704.5億元。
騰訊重上330元
重磅股騰訊及友邦上升，騰訊升3.1，收市報330元，友邦升1.9%，滙豐控股（0005）升0.9%，收市報58.2元。
出口股今日普遍上升，瑞聲科技（2018）升4.3%，收市報53.4元，申洲國際（2313）升1.4%，收市報105.1元，創科實業（0669）升1.7%，收市報59.75元。
地產股方面，恒基地產（0012）升1.8%，收市報37.45元，信和置業（0083）升1.8%，收市報11.4元，新鴻基地產（0016）升1.9%，收市報109.4元，新世界發展（0017）升1.7%，收市報10.6元。
物管股再獲投資者垂青
內銀股方面，建設銀行（0939）升2.3%，收市報6.35元，工商銀行（1398）升2%，收市報5.72元，農業銀行（1288）升1.3%，收市報3.21元。
物管股再獲投資者垂青，中海物業（2669）升5.9%，收市報5.2元，雅生活服務（3319）升2.4%，收市報26.05元，碧桂園服務（6098）升3.8%，收市報27.45元。