嘉信理財據報擬併購TD Ameritrade　作價或逾2000億元

近年港人對投資美股的興趣愈趨濃厚，不少人均取道佣金相對實惠的互聯網券商。外電報道，美國折扣券商嘉信理財（Charles Schwab）正洽購同業德美利證券（TD Ameritrade），作價或高達260億元（美元‧下同，約2,035億港元）。

倘交易成事勢成折扣券商巨無霸

《華爾街日報》引述消息人士報道，雙方已就該筆潛在併購商談數月，昨日（21日）將近達成協議，若然成事，收購作價將貼近德美利證券的市值。現時嘉信理財為折扣券商界「一哥」，客戶資產高達3.85萬億元，而德美利證券則緊隨其後，故此若雙方落實合併，將成為業界的巨無霸，進一步拋離第三位的億創理財（E-Trade）。

隨着美股牛市踏入第10個年頭，折扣券商業務增長強勁，惟業內同時爆發劇烈競爭，嘉信理財於10月宣布取消美股買賣佣金，德美利證券、富達（Fidelty）等對手隨即跟隨。分析預料，一旦是次收購成事將可鞏固嘉信的龍頭地位及定價能力，但亦可能面臨監管部門採取反壟斷措施。

消息傳出後，美股折扣券商板塊走勢不一，嘉信理財收市升7.3%，報48.03元；德美利證券升16.9%，報48.38元；競爭對手億創理財大跌9.3%，報41.58元；盈透（Interactive Brokers）則微跌0.9%，報46.83元；