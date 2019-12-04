美國科技股黃金時代　或會於明年結束

有分析指出，大型科技股一直是許多投資者非常青睞的投資對象，不過，投資者越來越擔心，2020年上漲最多的股票最有可能下跌。

有分析認為，目前漲勢強勁的部分美國科技股，面臨回吐壓力。（VCG）

《騰訊網》引述外電報道，蘋果股價2019年上漲了近70%，成為道指成份股中漲幅最大的股票。微軟股價也飆升近50%。Facebook是2019年標準普爾500指數成份股中表現最好的股票之一；儘管存在諸多爭議，但該股仍上漲了50%以上。

但一些市場專家表示，到2020年，價值型股票和債券的表現可能比這些目前漲勢強勁的股票和剩餘的FAANG股票，即亞馬遜、Netflix和谷歌母公司Alphabet更好。

投資者越來越擔心，全球經濟2020年將進一步放緩，因此2020年的收益預期可能過高。這意味着升幅最多的股票，最有可能下跌。

獵鷹財富顧問公司的首席執行官法爾肯認為，高股息收益率的公用事業類股票和美國國債都在2020年都有成長價值。他還認為，與大型美國科技股相比，小型價值型股和新興市場的機會更好。簡而言之，他指出，自2009年3月大盤觸底以來，經濟增長已持續了十多年，現在需要有新的市場領導者。

「過度自信和自滿令人擔憂。現在是重新平衡的時候了，要小心不要過於自信。牛市已經維持10多年了，所以我們正在尋找更具防禦性的配置來平衡我們的投資組合，」法爾肯說道。

Westwood Income Opportunity Fund聯席投資組合經理克洛特說，金融類股也可能會從美聯儲的三次降息中受益。這是因為降息可能導致貸款增加。他的基金持有摩根大通、美國銀行以及保險公司Chubb的大量股份。

「降息應該滲透到實體經濟，加速經濟增長，」克洛特說到，「這將更有利於價值型股票，因為目前的增長成本更高，而周期性公司通常在經濟順風時表現更好。」

銀行股年底前已經開始走高。景順KBW銀行ETF在過去三個月中上漲了20%以上，而標普500指數僅上漲了7%。

對關税政策的擔憂、以及美國總統大選可能引發的市場波動，是一些投資者開始以一種更具防禦性的方式配置投資組合的另一個原因。

紐伯格伯曼的策略師在2020年的市場展望中表示：「2020年的政治不確定性可能需要更長的時間才能消除。這可能導致市場出現類似於2018年第四季度的大幅下跌，當時由於市場擔心美聯儲加息力度過大，股市大幅下挫。」

"在經濟數據穩定的背景下，這些可能帶來長期的價值投資機會，" 紐伯格策略師補充道。