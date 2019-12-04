貿發局主辦創智營商博覽　港老牌紡織商研發保健暖帶

貿發局舉辦第三屆創智營商博覽，為中小企提供一站式支援，共有多達400多間參展商參展，圍繞「智慧城市」、「智能生活」和「智能商貿」三大商業領域。

紮根香港逾60年、首次參展的紡織商「逢發纖造有限公司」，展示其研發的一款導熱紡織品「智能保健暖帶」，產品可穿戴於腰部、膝蓋、眼部、頭和頸部等，接上行動電源便可發熱，除有保暖效果，亦可幫助緩減肩頸酸痛，促進血液循環等。

公司總監郭志雄說，該產品透氣和有彈性，發熱後最高可達40度，大約等於太陽照射在衣服上的感覺，穿載後亦可用手機App調較溫度。他說，市場其他發熱產品可能體積較大，或要以「插蘇」接駁電源，至於暖包不能調節溫度，亦不環保，該公司研發的暖帶可取代一次性熱敷產品，而公司憑專利技術在自設廠房採3D無縫針織製作，令產品一體成形，可減低不必要的原材料消耗。

另一參展商，Dayta聯合創辦人Eugene Ho示範以AI助客戶分析店內人流增生意。（區嘉俊攝）

AI技術分析顧客面部表情

另一參與商Dayta AI Limited，提供人工智能視像技術（Cyclops）分析顧客完整路徑，對某產品的面部情緒，店內男女顧客比例和逗留時間等，從而讓客戶有數據分析其顧客特性，改進產品或改善銷售。

Dayta聯合創辦人Eugene Ho指，該公司現時服務主要為零售商，服務品牌約為50個，他舉例，有嬰兒產品商戶透過該系統追蹤顧客面部表情，從而得知產品是否令準媽媽開心，可將受歡迎產品放置店鋪較前列位置。

他說，現時每支鏡頭的租賃費約為500元一個月，租用一年可有折扣，一支鏡頭約可覆蓋5米乘5米的面積，一般店鋪約用4支鏡頭足夠覆蓋整個店面。

但問到以鏡頭攝錄，會否令顧客擔憂私隱問題，Eugene指該公司的AI系統不會紀錄任何樣貌或個人特徵，只會顯示總結後的數據，並使用亞馬遜的AWS雲端系統，系統可靠安全，務求令客人完全不用擔心私隱問題。