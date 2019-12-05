印度央行或進行年內第六次降息　《印媒》：經濟面臨西方式減速

當前影響印度經濟放緩的因素與早前已有很大不同，在政治和宏觀經濟相對穩定的時期，農業、戰爭或國際收支壓力對印度經濟的影響有限。

印度中央統計局公布的數據顯示，印度2019年第三季度經濟增速從上個季度的5%降至4.5%，已連續7個季度下滑，為6年多來最低水平。數據公布後，印度國內掀起激烈討論，有人質疑「莫迪經濟學」失靈，還有人稱，是全社會瀰漫的相互不信任的「恐懼氣氛」阻止了印度經濟向前發展。

印度的基礎設施建設比較薄弱。（VCG）

《印度快報》網站11月30日發表了一篇題為《不一樣的經濟下滑》的文章稱，對印度來說，經濟增速長期大幅放緩並不新鮮。自獨立以來，印度的國內生產總值（GDP）增長率至少遭遇8次歷時兩年或更長時間的大幅下跌，目前這次是2018年至2019年。

文章稱，直到上世紀80年代，印度的經濟放緩主要是由乾旱導致的農業部門收縮、戰爭或國際收支壓力造成的。只有到近30年來，相對於其他宏觀經濟因素，農業在拉低或推動整體經濟增長方面的作用才有所減弱。相比之下，當前的經濟減速從2018年一季度到2019年三季度，每個季度的GDP增速都有所下降，幾乎沒有復甦的迹象，這是絕無僅有的。

文章認為，與之前的經濟放緩不同，前幾次的先兆或者誘因都是食品、外匯、宏觀經濟方面的輕率行為或者外部衝擊等供給側的緊張造成的，而印度現在遭遇的經濟放緩更多是「西方式」的減速，並因為國內政策失誤而加劇。

這次經濟放緩的核心原因是雙重資產負債表問題——即民營企業在2004年至2011年的投資熱潮中積累的債務，變成了主要是公共部門銀行的不良資產。文章認為，具有諷刺意味的是，這一切都發生在一個政治和宏觀經濟都非常穩定的時期。如果以經濟史為鑑，西方模式的減速——主要是信心、情緒和需求危機——往往曠日持久。

值得關注的是，自2019年年初以來，印度央行已經實施了五次降息，但這並未阻止印度經濟放緩至2013年以來的最低水平。印度央行預計將在當地時間12月5日進行第六次降息，以盡其所能緩解經濟壓力。

此外，為實現2024年把印度打造成5萬億美元經濟體的目標，印度政府近期出台多項經濟刺激政策，加大對基建的投資是提振經濟、抵禦經濟增長趨緩的主要手段之一。印度財政部長12月1日在孟買舉行的印度《經濟時報》商業峰會上表示，印度將開啟基礎設施建設五年規劃，未來5年印度將投入超過100萬億盧比（約合1.39萬億美元）用於開展多項大型基建工程，初步確定的10個首期項目將於12月15日公布。