畢馬威今年香港新股集資額3078億　再次稱冠全球

香港經濟陷入衰退，但在新股市場仍力保首位寶座。會計師事務所畢馬威公布，受阿里巴巴（9988）及百威亞太（）1876兩型大型新股帶動，香港今年新股集資額為3,078億元，按年上升6.96%，再度全球居首，期內完成了160宗新股上市，按年下跌8.94%。

對明年保持首三位感樂觀

該行預期，明年本港新股集資額約3,000億元，宗數約160宗，與今年相若。畢馬威中國執業技術及資本市場主管合伙人劉國賢表示，雖然香港的經濟展望不太理想，當中零售及飲食業相對差，但其集資預測主要針對境外或國內大型獨角獸，這些公司亦是面對環球市場，不太受香港經濟影響。隨著英國脫歐及中美貿易戰變得較為明朗，相信明年香港的資本市場氣氛會轉好，對香港繼續保持新股集資額首三位感到樂觀。

畢馬威中國資本市場諮詢組合夥人劉大昌（圖左）指出，縱有公司延遲上市，待市況好轉便會再次上市。（鄺月婷攝）

對於部分新股擱置或延後上市計劃，明年新股市場會否繼續呈現先低後高的走勢，畢馬威中國資本市場諮詢組合夥人劉大昌指，今年首三季亦有大型新股因市場因素，決定延遲上市，待市況有所改善後，再重新於年內上市。另一方面，第四季往往是新股上市旺季，以今年第四季為例，季內集資額已是全年的一半。

劉國賢補充道，今年新股上市宗數減少，主要集中在創業板，對整體市場集資額影響輕微；同時也反映監管機構加大力度把關，提升新股質素，反而是好事。他說市場投資氣氛疲弱，令公司及投行對新股估值較審慎，惟這是成熟市場調節的表現，相信明年新股估值方面仍有壓力。