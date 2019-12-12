在美上市中企趣頭條被狙擊　機構發56頁沽空報告提出5大理由

在美國上市的中企趣頭條被做空機構盯上了，被指控銷售額虛假、現金餘額不足。

據《中國基金報》引述Wolfpack Research發佈長達56頁的做空報告，指控美國上市的中企趣頭條。

Wolfpack Research在做空報告中列出了五大做空理由。

一、財務造假

Wolfpack Research指出，根據趣頭條向美國證券交易委員會（SEC）遞交的文件顯示，其2018年營收達30.2億元（人民幣‧下同），但該機構翻查趣頭條及其附屬公司提交的文件，發現其總收入只有24億元。

在剔除了趣頭條主要運營VIE主體和其內部「廣告代理」的詳細信用報告後，Wolfpack Research稱趣頭條2018年的收入只有7.89億元。

Wolfpack Research還認為，趣頭條在2018年通過不存在的「廣告客戶預付款」記錄在其內部廣告代理上海點冠公司的賬上，創造了至少12.9億元人民幣的虛假收入，然後該筆資金在趣頭條的VIE運營主體上海基分有限公司的賬上被記作「預付費用」。在這一操作過程中，趣頭條提高了兩家公司的財務狀況，但實際上二者並無任何現金來往。

除此之外，Wolfpack Research還表示，趣頭條上市後，經過幾輪融資也無法填補其財務缺口。根據該機構測算，截至2019年第三季度末，趣頭條只剩下大約人民幣4.59億元人民幣的現金。按照趣頭條目前的燒錢速度，這筆現金最多只能維持到12月初。

中企熱衷在美股上市，但表現不一。（新華社）

二、 趣頭條涉嫌關聯交易

Wolfpack Research認為，在趣頭條IPO上市的七個月前，該公司取消了對其廣告流量的獨立第三方監督，代之以其自己的內部廣告代理商，也就是上海點冠，從而實現了其「騙局」。因此，Wolfpack Research得出結論，認為趣頭條以犧牲股東利益為代價而進行系統性的廣告欺詐。

三、 虛假的廣告流量

Wolfpack Research在分析報告中指出，分析了5萬多個趣頭條的平台上的廣告發現，超過25%的趣頭條廣告流量，都指向該公司首席執行官擁有的未披露關聯方，21%則來自趣頭條本身。Wolfpack Research得出的結論是，前4大廣告商佔其廣告流量的69.7%。

其中，排名第一的是趣頭條首席執行官擁有的一家未披露關聯方；第二名是趣頭條的一家子公司；第三名是趣頭條最大的非關聯方廣告商，該公司最近對趣頭條發起了侵權訴訟；第四名則正在根據美國破產法第11章的規定申請破產保護。

四、趣頭條侵犯用戶隱私

Wolfpack Research對趣頭條應用進行的研究表明，趣頭條對其用戶私人數據的訪問和控制達到了荒謬的程度。趣頭條的應用可以：在用戶不知情的情況下錄製音頻；在用戶不知情的情況下訪問攝像頭；在用戶不知情的情況下發起電話通話；在用戶不知情的情況下發送文本消息；在用戶不知情的情況下訪問、讀取和寫入用戶的日曆；在用戶不知情的情況下對外部存儲器進行讀寫操作。

五、 虛假的廣告流量和用戶增長

Wolfpack Research指出，趣頭條對用戶的點擊和分享行為進行獎勵，但是其中超過25%的獎勵進入了公司CEO未披露的關聯公司。

針對Wolfpack Research 發佈的做空報告，趣頭條11日下午回應稱，該報告有嚴重錯誤，完全背離了基本事實，公司堅決否認數據造假等一系列毫無事實依據的指控，並強烈譴責Wolfpack Research這種發佈虛假信息、歪曲事實的行為，目前趣頭條正準備啟動相關訴訟程序。