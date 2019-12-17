阿里研究院報告：中國2019年商業零售額或超美國

阿里研究院透露，將於周三（18日），聯同中國國家工業信息安全發展研究中心、清華大學經濟管理學院動態競爭與創新戰略研究中心、中關村信息技術和實體經濟融合發展聯盟、阿里雲研究中心將聯合發佈《重構增長力量——2019企業數智化轉型發展報告》。報告指出，「2008年中國商品零售額僅相當於美國的一半左右，2019年中國這一數字預計將首次超過美國。此外，中國人均GDP已接近10,000美元，內需潛力意味着品牌增長的巨大機遇。」

報告對157家全面推進數智化轉型的領軍企業進行調研發現，數字技術驅動的消費者運營是企業數智化轉型的核心，正在推動企業實現新增長。與跟隨企業相比，數智化水平同樣提升10%，領先企業的營收增速、淨利潤率分別是跟隨企業的1.58倍和2倍。埃森哲在2018年發表的一份報告也印證了這個結論，2018年僅有7%的中國企業數字化轉型成效顯著，而這些轉型較快的企業，營收增長率是其他企業的5.5倍，銷售利潤率是2.4倍。

在眾多企業各具特色的新增長案例中，報告發現了一套「通行準則」——企業增長的動力來自於四個核心要素，即消費者資產、產品力、組織力、數智力。在「數據+算力+算法」定義的新世界，數智力令三要素疊加帶來指數級增長，是未來企業增長的新密碼。

報告表示，2019年世界500強的平均利潤為43億美元，中國上榜企業的平均利潤是35億美元。入榜的中國企業（不計台灣地區）平均淨資產收益率為9.9%，低於全球平均的12.1%。在市場需求升級、產業結構升級等條件下，中國企業必將轉型為以消費者運營為核心、精準高效決策的高質量發展新模式。數智化正是助力企業完成這一轉型的核心引擎。