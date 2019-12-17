20年時間達成百倍增速　茅台躍居中國首家千億級酒企

2019年，將是茅台歷史上具有特別意義的一年。繼中國貴州茅台市值突破1.5萬億元人民幣創下歷史新高後，茅台集團的銷售收入首次突破1,000億元（人民幣‧下同）。

據《上海證券報》12月17日報道，茅台集團黨委書記、董事長李保芳在2019年茅台醬香酒全國經銷商聯誼會上透露，「以目前情況，茅台實現『千億』已無懸念，我今天告訴大家，茅台今年的銷售總量是1,003億元，我們將順利摘下這顆桃子，提前一年完成『十三五』規劃目標。」

這是中國首家宣布年銷售破千億的酒企，自此，茅台集團正式邁入「千億」時代。

2018年12月10日，世博會在中國吉林長春舉辦城市系列茅台酒。（VCG）

就銷售收入而言，從10億元到1,000億元，一百倍的增速，茅台集團用了20年時間，創造了屬於自己的「茅台奇蹟」：從1999年首次突破10億元到2008年突破100億元，茅台花費了9年時間；再到2016年突破500億元，茅台用了8年時間；到如今突破1,000億元大關，茅台僅僅用了3年時間。

2016年，茅台集團在「十三五」規劃目標中提出：到2020年成為千億級集團企業和受人尊敬的世界一流企業。這是茅台首次提出千億目標。這一年，茅台集團的年銷售收入剛剛突破500億元，為502億元。

2020年，將是茅台集團邁入「千億」時代的第一年。對茅台集團來說，2020年被整體定調為「基礎建設年」。李保芳解釋說：「其初衷和目的，就是要把節奏放緩一點，以問題為導向，夯實基礎，優化治理，增強後勁。」

在茅台集團年銷售突破千億大關的同時，旗下的茅台醬香系列酒也首次突破百億元關口。在16日會議上，茅台集團透露，2019年，茅台醬香系列酒將實現營收102億元，按年增長13%，系列酒在茅台集團的佔比已經超過10%。

據瞭解，2020年，茅台醬香系列酒將投入力度不減、保持計劃穩定，目標仍為銷量3萬噸、收入100億元。

料五糧液將成第二間破千億元銷售酒企

據券商分析研究報告，茅台集團2019年年底基酒產能將達5.6萬噸，未來或不再新增產能，2020年至2023年茅台酒市場供給量或不再增加。當前來看，未來幾年內，茅台整體業績都將維持較為穩定的增速。券商分析師展望稱，對於2020年的業績，由於2015年基酒產量充足奠定明年量增基礎，預計整體銷量有大個位數到雙位數的增長；不考慮提價，公司2020年收入增長10%至15%、淨利潤增長15%以上的確定性較強。

在茅台集團邁入國內首家千億酒企的同時，第二家千億級酒企也即將誕生。

早於茅台集團提出千億目標的五糧液集團，2019年銷售也有望突破1,000億元關口。數據顯示，2018年，五糧液集團實現銷售收入931億元，按年增長16%。若不出意外，2019年五糧液集團銷售收入也將邁過千億元大關。