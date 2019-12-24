【Tesco聖誕卡】Cotton On稱正調查涉事中國印刷廠　憂涉強制勞動

聖誕節臨近，外國傳媒日前報道，有英國女童於當地超市Tesco購買中國製聖誕卡時，發現懷疑屬外籍囚犯寫下的求救內容，聲稱遭到上海監獄強迫勞動。繼Tesco宣布停止向相關中國供應商購貨後，澳洲時裝品牌Cotton On表示，已就涉事的印刷供應商展開調查。

公司10月暫停進口新疆棉花

Cotton On回應澳洲媒體查詢時指，關注該宗事件發展，已對相關供應商展開調查，強調對任何形式的現代奴役，包括強制勞動均採取零容忍態度。該公司於10月亦指，關注有報道指新疆維吾爾人於再教育營囚禁期間，被迫於紡織廠從事勞動，經過內部檢討後，決定暫停從新疆進口棉花。

《星期日泰晤士報》（Sunday Times）上周報道，家住倫敦的6歲女童威德庫姆（Florence Widdicombe）在Tesco購入該盒聖誕卡後，發現一段求救訊息，有自稱是上海青浦監獄的外籍囚犯聲稱，在違反意願的情況下遭當局強迫勞動。

據Tesco所指，該批聖誕卡是由浙江雲廣印刷廠生產，現已展開調查，但重申未有證據顯示該工廠有使用強制勞工。中國外交部對此已作否認，表示「上海青浦監獄根本不存在外籍罪犯強制勞動的情況」，並批評事件純屬英國前記者韓飛龍（Peter Humphrey）「編造出來的一齣鬧劇」。