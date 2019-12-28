保誠旗下瀚亞完成收購泰基金管理公司50.1%股權

英國保誠（2378）宣布，旗下亞洲資產管理業務瀚亞投資，已完成向 Thanachart Bank及Government Savings Bank收購Thanachart Fund Management（TFUND）的50.1%股權，而TFUND餘下49.9%股權則由Thanachart Bank持有。

公告稱，今年8月及9月瀚亞宣佈以約42.08億泰銖（約1.37億美元）收購TFUND的50.1%股權，並可選擇於日後將其持股比例增至100%。

交易後TFUND瀚亞成泰國第四大資管公司

TFUND是泰國第八大互惠基金管理人，管理互惠基金達2,060億泰銖（68億美元）。透過是項最新交易，瀚亞成為泰國第四大資產管理人，佔有12%的市場份額，透過兩家基金管理公司管理資產合計達6,530億泰銖（216億美元）。

保誠指，過去已透過Prudential Life Assurance (Thailand) Public Company Limited於泰國市場開展業務，至今已在泰國市場經營超過20年，為超過160萬名泰國客戶提供服務，代客戶管理資產逾1,070億泰銖。

而瀚亞是亞洲的領先零售資產管理人，管理資產達2,160億美元（1,690億英鎊）6，並已於亞洲經營業務25年。