富達香港無牌交易期貨近11年　遭證監會罰款350萬

證監會公布，基於富達基金（香港）無牌進行期貨合約交易近11年、延遲向會方匯報違規事項，以及一項申請期間向證監會呈交錯誤資料，向公司處以譴責及罰款350萬元。

無牌進行近400億美元交易

根據證監會公告，富達香港於2007年8月至2018年7月期間，在未領有所需牌照的情況下，為其海外聯屬公司執行6,738宗期貨合約交易，總值高達400億美元。直至去年5月至6月，富達香港在進行檢討時才識別出有關事項，但卻未有即時向證監會匯報，並在取得外部法律意見後，遲至去年8月才作匯報。

證監會同時發現，富達香港在2017年3月就一隻新基金申請認可時，呈交了一份根據過時範本編製的錯誤資料查檢表，導致公司沒有在表內提供某些必需的資料。

公告指，根據富達香港的內部調查及獨立檢討機構進行的檢討，識別出公司內部監控措施及系統中的某些缺失和弱點，顯示公司在有關時間沒有設立完善和有效的系統及監控措施，以確保呈交予證監會的資料的準確性。

富達對今次事件深表遺憾

富達國際表示，秉持最為嚴肅的態度處理一切監管合規事務，對於內部監控方面出現的失誤深感失望。主動向證監會報告牌照相關問題並全力配合監管機構的調查工作，亦已經採取一切必要措施加強內部控制和管理。

富達國際稱，公司過往操守良好，此前未受到過證監會施加的紀律處分，對於本次事件的發生深表遺憾。