金管局重申本港未有走資迹象　年內港匯及本港銀行存款穩升

本港示威浪潮延燒至今長達半年，英倫銀行早前發表報告指，本港自4月至今累計有50億美元（約390億港元）流出。金管局再就走資傳言闢謠，金管局副總裁李達志表示，近日港元匯價走強、銀行體系總結餘維持穩定，均反映本港未有明顯資金流走的情況。

李達志於金管局網站發表網誌《匯思》指，綜合近期港元匯率、銀行體系結餘及銀行存款數字的走勢，並未看到有明顯資金流走的情況。

近月港匯逐漸轉強

他解釋指，金管局自4月以來未有需要在弱方兌換保證買入港元，銀行體系總結餘維持在大約540億港元，而港元匯率在過去幾個月逐漸轉強，明顯並非資金流出港元體系的現象；銀行存款方面，雖然個別月份數字有所增減，但今年首10月港元存款仍增3%，美元存款增加了1.8%，令整體存款增加了2.6%。

對於部分指本港出現「走資」的分析，李達志認為，本港為國際性的金融體系，金融和投資活動繁多，假如只引用某一個金融板塊的投資增減，就斷定是否有資金流入或流出，只能說是以偏概全。

李達志續稱，過去半年的社會狀況難免為實體經濟帶來衝擊，但金融市場仍保持穩定，有賴香港行之有效的聯匯制度、穩健的銀行體系，以及局方多年來在金融及銀行體系建立了強大的緩衝和抗震能力，而即使真的出現資金流走，對一個國際金融中心來説亦屬正常，而本港銀行體系也有龐大的流動性和堅實的基礎來應付，確保金融體系穩定。