中國2020年GDP料增6.1%　中美二階段談判曲折

北京大學光華管理學院最新發布報告，預計中國2020年GDP增長目標設定在6.0%左右，實際增長率將達到6.1%；並且，中美二階段談判或曲折。

該報告指，展望2020年，鑑於中美雙方目前尚未找出解決的辦法，且中美博弈具有長期複雜性，預計未來中美經貿關係或有反覆、摩擦再起，甚至取消的關税會再加回來，中美第二階段經貿談判過程將充滿曲折。

「我們認為2020年經濟或將前低後高，一季度GDP增速6.0%，年底逐步回升至6.2%，2020年全年增速有望達到6.1%左右。」報告稱。

在財政政策方面，報告認為，2020年赤字率將小幅提升至3%，赤字規模或將增長4,000億元人民幣（1元人民幣約合0.14美元）至5,000億元人民幣，整體規模將介於3.16萬億元至3.27萬億元左右。預計地方赤字破1萬億，中央赤字破2萬億元。

未來財政政策發力的主要抓手仍為地方政府專項債，預計2020年專項債限額在2.8萬億元至3萬億元之間。

隨着專項債規模擴張，疊加重大項目資本金下調的政策影響，預計2020年積極財政政策能夠撬動的基建投資將達1.57萬億元人民幣至1.75萬億元，2020年基建投資增速有望達到6.5%左右。

報告指出，在貨幣政策方面，相較於美國、日本、歐洲等發達經濟體，中國的存款準備金率較高，因此仍有較大降準空間，且今年財政政策穩增長的發力點為專項債，規模較大，貨幣政策需要通過降準來保障流動性充裕，從而配合財政政策的實施。預計在今年1月降準後，央行視經濟情況而定可能再降準1-2次，全年降準150bp。

報告認為，中美第一階段協議達成將有利於中美關係短期穩定，2020年上半年較為順利但下半年較坎坷。第一階段經貿協議並未解決華為、中興等多家被制裁企業的問題，25%和15%的關税也未完全取消。隨着第二階段經貿談判的深入，中美雙方對貿易摩擦核心問題的分歧將愈發明顯。