渣打﹕今年投資應採「中庸之道」平衡回報與風險　看好歐美股市

渣打香港財富管理發表2020年市場展望，該行強調2020年投資以「中庸之道」平衡風險及回報，今年睇好成熟市場的股市及新興市場的債市，黃金亦是看好的商品之一。

渣打香港財富管理投資策略部主管梁振輝指，今年受中美貿易、美國大選，甚至中東地緣政治局勢影響，2020年投資市場比2019年困難。

渣打特別睇好成熟市場如歐美股市，今年會依然造好，但相信未及去年升幅，當中會較為看好美國金融股及科技股，其中與5G相關股份受惠於行業發展。

中國GDP增長「保6」

亞洲地區則傾向看好中國H股，隨著去年H股落後A股市場，以及今年受惠減稅降費及中美貿易爭議緩和，H股可追落後，同時港股有望受惠。行業方面，該行睇好必需消費品股及金融股，另外中概股回流香港上市有望吸納不少資金。該行預期，今年中國GDP增長能夠「保6」，預期全年維持6.1%增長。

梁振輝表示，受惠各國央行採取寬鬆、財政政策刺激經濟，港股上半年偏好機會大 ，但下半年則受美國大選及中期落差等因素困擾，惟該行未有提供指數預測。

渣打香港財富管理投資策略部副董事林嘉文稱，雖然渣打2020年偏好股票多於債券，主要因為回報有機會跑贏債券。不過該行認為，債券可用作對沖股市風險，收入較穩定，鎖定基本回報。

新興市場債平衡股市風險

他又指，成熟市場債券收益率較低，但上升空間有限，美國國債收益率2厘已屬高位。相反新興市場債券仍具投資價值，隨著美元見頂回落，資金會流入新興市場，包括債券，而亞洲地區亦有不少具質素債券，亞洲美元債表現或比成熟市場債券更穩定。

渣打香港財富管理投資顧問部董事趙海珠稱，匯市方面認為美元繼續見頂回落，今年再下跌5%，相反睇好歐元及英鎊，當中去年歐元表現最差，全年跌2.1%，但留意到去年第四季回升，相信今年可續挑戰1.17水平，具4%至5%升幅；而英鎊呈現雙底回升，目前比脫歐公投前仍有折讓；人民幣方面則預期於6.8至7.2水平上落。