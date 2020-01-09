傳City'super大股東擬賣盤　作價介乎23.3至31.1億元

日系零售品牌City’super大股東The Fenix Group傳有意出售其持股，交易作價介乎23.3至31.1億元。據《彭博》引述知情人士指出，The Fenix Group正與財務顧問合作，以評估潛在買家對交易的興趣。

因信息尚未公開而要求匿名的知情人士稱，這家總部位於香港的公司正在與一家財務顧問合作，評估潛在買家對其所持股份的興趣。

根據City Super Group網站，這家公司成立於1996年，在香港有21家門店，上海7家門店和台灣7家門店，旗下擁有三個品牌。超·生活（City'super）超市一般位於香港黃金地段，比如國際金融中心便有其門店。

該公司樂方案（LOG-ON）品牌下的商店出售化妝品、文具、小物件和服飾等。超市內還有CookedDeli美食廣場。

吳光正持股近四成

日本企業家Masaaki Ogino創立的Fenix，出資成立了City Super Group，並仍持有這家公司的多數股權。根據2017年的一份交易所公告，香港會德豐（0020）前董事會主席吳光正擁有該公司約39%的股份。

知情人士稱，討論尚處於初期階段，Fenix可能決定保留此項業務。Fenix和City Super的代表均表示目前不予置評。