阿里巴巴新年家書　張勇：冀積極參與香港未來建設

阿里巴巴（9988）董事局主席張勇表示，阿里巴巴回歸香港上市，是希望貢獻綿薄之力，積極參與到香港的未來建設中。

内媒報道披露了張勇向公司發表的新年家書，提到20歲的阿里巴巴還非常年輕，無論外部世界如何變幻，阿里巴巴「讓天下沒有難做的生意」的使命始終不會改變，數字經濟時代的大勢亦不會改變。

張勇表示，數字化的發展，必將帶來以人為本、合作共贏、開放共享的新商業文明。未來5年，阿里目標是服務全球消費者，其中有超過10億的中國消費者，創造10萬億人民幣以上的消費規模。更長遠戰略目標，則是到2036年服務全球20億消費者，創造1億就業機會，幫助1,000萬家中小企業盈利。

他指，阿里早已不只是一家電商公司，而是服務全球數以千萬計企業、10多億消費者，橫跨金融、物流、大數據雲計算等領域的數字商業基礎設施。同時，集團去年11月迎來發展重要里程碑——回家，回香港上市，希望貢獻綿薄之力，積極參與到香港的未來建設中。

張勇稱，阿里巴巴擁有的11萬名員工，是阿里的未來，他們當中超過3成是「90後」，一半以上的員工都是近3年內入職的「新鮮血液」，他們為阿里帶來溫度，帶來創造性，亦讓阿里變得與眾不同。