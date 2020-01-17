中國去年全國固定資產投資升5.4%　社會消費品零售總額增8%

中國國家統計局公布一系列去年中國經濟數據，全年全國固定資產投資（不含農戶）增長5.4%至55萬億元（人民幣，下同），其中民間固定資產投資為31萬億元，按年增4.7%。分產業看，第一產業投資為12,633億元，按年增0.6%；第二產業投資16萬億元，增長3.2%；第三產業投資37.6萬億元，增長6.5%。

分地區看，東部地區投資比上年增長4.1%；中部地區投資增長9.5%，增速加快0.2個百分點；西部地區投資增長5.6%，增速加快0.7個百分點；東北地區投資下降3%，降幅收窄0.7個百分點。

社會消費品零售總額增長8%

去年中社國會消費品零售總額為41.16萬億元，比上年增長8%（名義增長，下同）。其中，除汽車以外的消費品零售額為37.2萬億元，增長9%。按經營單位所在地分，城鎮消費品零售額按年增長7.9%；鄉村消費品零售額增長9%。按零售業態分，限額以上零售業單位中的超市、百貨店、專業店和專賣店零售額比上年分別增長6.5%、1.4%、3.2%和1.5%。

全國網上零售額10.63萬億元，按年增16.5%；實物商品網上零售額增長19.5%，其中吃、穿和用類商品分別增長30.9%、15.4%和19.8%。

人均可支配收入增8.9%

去年全國居民人均可支配收入按年增8.9%至30,733元，扣除價格因素實際增長5.8%。其中，城鎮居民人均可支配收入42,359元，增長7.9%，扣除價格因素實際增長5.0%；農村居民人均可支配收入16,021元，增長9.6%，扣除價格因素實際增長6.2%。

按收入來源劃分，全國居民人均工資性收入為17,186元，增長8.6%，佔可支配收入的比重為55.9%；人均經營淨收入5247元，增長8.1%，佔可支配收入的比重為17.1%；人均財產淨收入2619元，增長10.1%，佔可支配收入的比重為8.5%；人均轉移淨收入5680元，增長9.9%，佔可支配收入的比重為18.5%。

居民消費支出按年增8.6%

去年全國居民人均消費支出21,559元，比上年名義增長8.6%，扣除價格因素，實際增長5.5%。其中，城鎮居民人均消費支出28063元，增長7.5%，扣除價格因素，實際增長4.6%；農村居民人均消費支出13328元，增長9.9%，扣除價格因素，實際增長6.5%。