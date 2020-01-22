渣打調查：港富人投資策略保守　不足達成理想退休生活

渣打發表最新《財富預期報告2019》，顯示香港富裕人士在60歲時的財富淨值，與理想生活落差頗大，惟財富管理仍趨向保守，建議盡早釐定退休預期，以作好退休策略部署。

調查在去年7至8月進行，訪問了近千個香港富裕人士，顯示他們平均到60歲時的財富淨值達到249.7萬美元，是10個市場中最高，亦較全球平均數高一倍。

雖然香港富裕人士退休後平均每月生活費達3,827美元，但仍遠低於他們現有的收入及理想退休生活所需。假設他們在退休後以理想模式生活，富裕人士的財富只夠支撐10至15年。

財富最多支撐退休生活15年

調查又指，香港富裕人士對理想退休生活的要求，加上較少利用高階的投資產品，令他們面臨頗大的財富預期缺口。只有3分1受訪者的財富預期可達到退休生活所需的一半，28%更與理想退休所需有八成或以上差距。然而，香港富裕人士投資策略趨向保守，59%受訪者偏好將資金投放儲蓄互口，45%以定期存款作主要部署，只有47%考慮股票資產。

渣打香港財富管理投資顧問及強積金服務主管鄭浩洋指，香港生活成本愈來愈高，人均壽命愈來愈長，但很多人忽略退休部署的重要性，與退休期望落差頗大，而受訪者投資策略趨向保守，未靈活使用投資工具。他指，市場在低息環境下將較為波動，建議盡早釐定退休預期，分散於不同市場投資，並善用強積金扣稅、年金等工具。