電視廣播(0511,TVB)主席陳國強將於2月4日退任,並悉售手上的TVB股權,市場關注由誰人接貨。

聯交所最新權益披露顯示,TVB單一最大股東Young Lion股權出現變化,一名叫徐敬(Hsu, Kenneth Kin)的人,首次取得須具報權益, 理由是「Proposed transaction relating to the reorganisation of the ownership interests in Young Lion Holdings Limited」,意即Young Lion股東權益重新發配所涉及的建議交易。

資料顯示,TVB 最大股東為Young Lion,持股比例為26%。黎瑞剛旗下的華人文化持有Young Lion股權79.01%,王雪紅及陳國強分別持有14.99%及6%。

陳國強雖然只擁有Young Lion 6%權益,但就持有56.51%的投標權。而權益披露則顯示,徐敬取得Young Lion 56.51%權益,估計是之前陳國強的持股。