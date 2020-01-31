【武漢肺炎】大行稱中國政府須採取刺激經濟政策　應對疫情衝擊

多家國際投行表示，為了減輕武漢肺炎疫情對於中國經濟造成的衝擊，中國政府有必要擴大公共支出，並向市場注入充分的流動性。

《彭博》報道，隨着武漢肺炎疫情擴大，死亡病例人數持續增加，中國政府亦宣布封城及道路封鎖等措施，以避免疫情進一步蔓延。肺炎疫情亦對消費及生產活動造成了重創，除了星巴克及UNIQLO宣布關閉中國部分店面之外，豐田汽車亦宣布暫停在中國的生產直到2月9日。

花旗經濟學家劉利剛表示，為了避免經濟活動的衰退狀況更加惡化，政府有必要放寬財政赤字佔GDP比例不得超過3%的限制。

在中國中部湖北省武漢市的一個社區衛生站。（AP）

麥格理證券經濟學家胡偉亮則是表示，政府有必要採取調降基準利率、或是調降銀行存款準備金率的措施，以因應經濟的下行風險。

野村證券的經濟學家陸挺表示，本次疫情對於中國經濟所造成的影響，將有可能超越 2003 年的SARS，2003年第二季由於SARS疫情的影響，導致中國GDP成長率下滑了 2%。

他亦表示，政府可採取降低銀行準備金率、調降利率、或公開市場操作等措施，來提振放緩的經濟，但若疫情持續擴大，則將會進一步縮減內地消費需求，並導致寬鬆政策的成效受到限制。

澳盛銀行﹕首季增長或降至5%

澳盛銀行經濟學家楊宇霆表示，武漢肺炎疫情造成了工業生產活動及出口的下滑，且對於觀光業造成衝擊，並重創服務業的增長。因此，預估2020年第一季的GDP增長率將有可能降至5%。

摩根大通經濟學家朱海斌則是調降了對於中國2020年經濟成長的預估值，將2020年第一季的GDP增長率由先前預估的6%，調降至5.3%。並將全年GDP增長率預估值，由5.93%調降至5.8%。