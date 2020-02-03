A股創自1997年農曆年復市後最大跌幅　專家料醫療將增加

中國A股開盤跌幅大超預期，不過，北上資金25分鐘掃貨近40億元人民幣，截至發稿淨流入達50億元人民幣。

A股春節後首個交易日，受武漢肺炎疫情影響，滬深不出意外的大幅低開。上證指數低開8.73%，創業板指低開8.23% ，所有行業板塊下跌，個股大面積跌停。從歷史開盤跌幅來看，滬指3日的跌幅創1997年以來的紀錄。

上證指數中午收市報2734點，跌241點或8.1%，深成指數中午收市報9798點，跌883點或8.3%，滬深300指數中午收市報3676點，跌327點或8.2%，創業板指數中午收市報1801點，跌126點或6.6%。

料疫情對經濟影響短暫

《21世紀經濟》報道引述數名經濟學家認為，疫情衝擊通常是短暫的，資本市場短期可能面臨壓力，但長期影響有限。

中國興業銀行首席經濟學家、華福證券首席經濟學家魯政委表示，根據2003年SARS經驗，受疫情影響最大的是交通運輸業、批發零售業、住宿餐飲業三大行業，但基本上這些行業在疫情解除後1至3個月之後就會迅速恢復。

但是，從2003年SARS疫情及境外經驗等情況來看，短期的市場悲觀情緒，反而為長期資金以較低成本持有「籌碼」提供機會。

中國社科院世界經濟與政治研究所經濟發展研究室主任徐奇淵發文認為，如果參考標普500波動率指數（VIX指數），上證綜指從高點到低點回調幅度約11%。春節前，上證綜指已較1月中旬高點回調4.5%。不過，從投資者結構看，他指出，疫情對經濟的影響從歷史來看普遍是短期的。當前，經濟的韌性、對疫情的反應速度、投資者的時間尺度都已發生深刻變化。在金融市場開放格局下，投資資本市場的長期資金在變多，境外投資人、中國社保資金、養老金等具有長期險偏好的資金正在入市。

世界衛生組織（WHO）實行「國際關注的突發公共衛生事件」（PHEIC）評估制度以來，其中四次PHEIC傳到美國後的美股反應，有的疫情如巴西扎卡病毒等幾乎對市場沒有影響，SARS疫情後市場在12個交易日之後即得到恢復，最長的是2014年埃博拉病毒，不超過20個交易日就恢復。

魯政委﹕只對投資者情緒帶來衝擊

魯政委直言，如果確認市場的長期走勢並不因短期衝擊而改變，那麼，倘若市場果真出現調整，那麼此時就應該是「別人恐懼我貪婪」的長期投資好買點。

報道指出，從歷史經驗看，疫情對資本市場的影響主要是投資者情緒，但長期看影響基本可以忽略不計。

政策層面對疫情可能給股市造成的衝擊，也提前做了預判並積極應對。2月1日，中國央行等五部委出台《進一步強化金融支持防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的通知》，其中直接涉及資本市場的就有4個方面的9條措施。

股市之外，多位市場人士認為，疫情對於債市和匯市影響遠小於股市。而且，與往年中國央行回收流動性不同，央行2020年釋放超額流動性，並首次前一日公告。

料疫情在2月中上旬出現轉捩點

如何評估疫情對實體經濟的影響，長江證券首席經濟學家伍戈表示，對經濟的影響取決於疫情何時出現拐點。伍戈說，根據醫學專家一致性預期，疫情拐點出現在2月中上旬。疫情高峰過後，新增確診人數在元宵節前後可能有所回落，對於後期返工影響減小。

這意味着，疫情對2月上旬工業生產、房地產銷售有明顯的負面作用。但是，和SARS疫情相比，由於網絡購物等發展，可選消費、奢侈品消費等影響可能較大，但是必選消費、醫療消費等有所增加，疫情總體對消費影響較小。

實際上，「市場已經在思考什麼資產會『超跌』。」王涵說，如果因為疫情因素使得市場悲觀預期釋放，特別是，經濟轉型、產業升級下資本市場對中國經濟的意義是確定的，在內外各種政策下，對資本市場的估值本身已經在抬升。