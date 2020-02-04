澳門政府宣布將賭場暫停營運半個月　濠賭股無一倖免

武漢肺炎疫情持續恐化，澳門當地確診個案已達10宗，為防止疫情進一步惡化，澳門特首賀一誠表示，為防些疫情擴散，當地賭場將停業半個月。有澳門傳媒更指出，當地41間賭場，從明日（5日）起停止營業15日。有關消息拖累濠賭股悉數下挫。有分析員預料，2月份賭收或按年大跌九成，又指出若要撈底可待2月數據公布後才出手。

金沙中國（1928）跌2%，收市報37.25元，永利澳門（1128）曾見1個月新低，收市報16.5元，澳博控股（0880）跌0.9%，收市報8.8元，銀河娛樂（0027）跌2.3%，收市報51.9元，美高梅中國（2282）跌2.2%，收市報10.72元。

澳門行政長官賀一誠表示，澳門第9宗確診個案與，該人士曾與博彩業有關的員工，「車、食堂都有共用，而且『發財車』入面，有其他員工同人士。」因此經過政府評估後，決定暫停與博彩及相關娛樂業務半月，目前正草擬相關法律文件，今日下午會與博彩業負責人開會。

他表示，會以半個月為限，若果之後情況穩定，就會立即恢復營業，至於何時開始，賀一誠表示，因為不能說一停就停，實際時間仍要與相關人士討論，「可能聽日、可能後日，可能今晚。」但重申會盡快停業。

至於停工半個月對經濟影響，他就指仍未細算，但就肯定今年要推出「赤字預算」，「停工收入一定係零，其他行業的稅收好少，之後政府亦會推出其他措施。」

大摩﹕降博企盈利預測

今次澳門政府停止賭場營業半個月，難免對當地經濟及各博企業務表現帶來衝擊。摩根士丹利發表報告，指出澳門政府暫停賭場營業14日，對博企產生負面影日，一方面首季博彩收入減少，同時亦要支付固定成本，相信博企會面臨巨大損失。

同時預料同業會對行業盈利預測下調，及促使今年6月前賭收可視性受限。

澳門賭場即將停止營業半個月。（黃寶盈攝）

大摩又指出，賭場營運14日，會如同當年沙士一樣，對賭收及盈利預測帶來改變。縱使目前濠賭股股價受壓，惟目今年企業價值對除稅﹑息﹑折舊及攤銷前溢利為10倍以上，加上盈利預測下調，相信有關比率將會更高。據以往歷史數據顯示，相關比率處於8倍時便到谷底。

瑞信亦預料，證券業會下調濠賭股每股盈利；又指出現時難言濠賭股已見底，在行業盈利前景不明朗，認為相關行業的企業價值對EBITDA回落至10到11倍時，才算吸引。

信誠證券聯席董事張智威認為，武漢肺炎持續擴散，令澳門博彩業收益接近停滯，「本身都冇人入去澳門賭或去住酒店，澳門政府宣布關閉賭場，令濠賭股急跌，主要是市場出現恐慌情緒！」他估計澳門2月賭收將按月急瀉八、九成，全年賭收按年下跌兩成以上。

張智威看好金沙及銀娛

對於澳門博彩業可於何時恢復，張智威覺得即使澳門抑制疫情進一步擴散，沒有新增個案，旅客人數未必馬上回升，澳門旅遊業最快最快要到第二季中或尾，情況才會慢慢好轉。若投資者有意趁機「撈底」，在疫情受控的情況下，他建議可待3月初公布2月賭收數據後再分段吸納。

濠賭股當中，張智威睇好銀娛及金沙，因為該兩間公司均是澳門博彩業市佔率三大公司，將來如果生意有好轉，市佔率大的公司復甦能力較快，銀娛業務增長動力快，金沙則收息率高，達5.2厘的吸引水平。他解釋道，雖然中國經濟下行，加上武漢肺炎肆虐，導致訪澳人數減少，博彩業收益下降，惟正因如此，濠賭股股價才可以回落，以金沙為例，其股價1月最高升至44元，其股價今日收報37.25元，下挫1.97%，他指投資者可用金沙2019年的低位31.81元作參考，在這些水平考慮買入。