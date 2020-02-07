【武漢肺炎】永利澳門稱停業或致3億元損失　去年第4季純利跌逾2%

永利澳門（1128）公布，截至去年12月底止第四季，稅後溢利1.82億美元（下同），按年下跌2.3%。

季內，經營收益總額11.15億元，按年下跌近14%；娛樂場經營收益9.46億美元，按年跌逾15%。

控股股東Wynn Resorts第四季業績顯示，上季經調整後的物業EBITDA為4.4億元，按年減少11.3%。永利皇宮及拉斯維加斯業務的經調整後的物業EBITDA分別減少4,900萬元及2,510萬元，而永利澳門則增加250萬美元。

全年，經調整後的物業EBITDA為18.2億美元，按年減少11.2%。永利皇宮、永利澳門及拉斯維加斯業務的經調整後的物業 EBITDA分別減少1.144億美元、8,440萬美元及5,340萬美元。

賭場停業每日蝕約2000萬元

為應對武漢肺炎疫情，澳門政府此前宣布賭場和娛樂場所停業15日，但永利指澳門酒店及若干餐飲業務仍將營業。

此外，有報道指，永利澳門母公司永利渡假村行政總裁馬德承（Matt Maddox）在電話會議上表示，預計澳門賭場暫停營業15日，公司每日將蝕240萬至260萬元（相當於1,872萬至2,028萬港元）。

這意味停業15日，永利澳門可能損失高達3900萬元（相當於3億港元）。