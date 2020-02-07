【零售寒冬】免税店DFS兩間分店　明起停業至月底　稱防病毒傳播

反修例風波引發社會事件，加上武漢肺炎大爆發，打擊本港零售業，業界代表直言步入「超級寒冬」。法國奢侈品巨頭LVMH旗下免税店DFS，有員工透露，集團因客人減少而縮減店舖，尖東華懋廣場及旺角新世紀分店由明日（8日）起停業至2月底。

DFS集團發言人回應《香港01》查詢時解釋，集團為遏制冠狀病毒傳播，以及確保員工及客戶健康，因而決定暫時關閉兩家商店直至2月底。集團強調目前旗下商店並無出現冠狀病毒感染病例，此舉只是預防措施，在減少店舖面積之餘同時滿足客戶需要，其餘兩間店舖將繼續營業。集團對為客戶帶來不便感到歉意，將繼續密切監測局勢，希望盡快重新開放。

強調無裁員及關舖計劃

至於員工安排，DFS指受影響員工將短暫轉移到仍開業的廣東道及銅鑼灣店工作，期內將縮短所有員工的工作時間，並強調沒有裁員及關舖的計劃。

資料顯示，DFS集團總部位於香港，其零售網路分布於全球11個主要機場免稅店，以及20個位於市中心的T廣場，主力售賣高價時裝、化妝品及鐘錶珠寶，包括DIOR、LANCÔME及ESTÉE LAUDER等多個品牌。集團目前在港有4個銷售點，包括尖東、尖沙咀廣東道、旺角及銅鑼灣分店。

LVMH早前公布第四季業績，透露期內香港銷售大跌四成，LVMH主席兼首席執行官Bernard Arnault表示，旗下DFS業務主要位於香港，由於社會事件重創旅遊業，經營環境較艱難，集團已減省有關成本，惟其盈利能力仍然下跌。